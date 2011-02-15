Уничтожение 500-килограммовой немецкой авиабомбы назначили на завтра

В Севастополе 16 февраля пройдет операция по уничтожению 500-килограммовой немецкой авиабомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной у мыса Толстый на расстоянии 7 метров от воды, на глубине 1,5 метра.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС Украины в городе Севастополе. Ранее планировалась ликвидация этого взрывоопасного предмета на 10 или 11 февраля, в зависимости от погодных условий, которые, в итоге, не позволили производить работы по разминированию ни в эти, ни в последующие дни.

По информации УМЧС, авиабомба является боеприпасам второй категории опасности, поскольку у нее поврежден взрывник. Вес заряда составляет почти 300 кг. Операция по уничтожению бомбы осложняется и тем, что при взрыве радиус разлета осколков может достигать 2,5 км, между тем, поблизости находятся дачный кооператив и жилые дома. Как утверждают саперы управления, самым безопасным способом обезвреживания авиабомбы является ее транспортировка на 1 милю от берега, с целью последующего его подрыва, вместе с плавсредством. Боеприпас планируют транспортировать с помощью понтонов, на глубине 10 метров.