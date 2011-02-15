На завтра Украине обещают до 30° мороза

Завтра в Украине сохранится холодная погода: температура в восточной части и на севере Левобережья ночью 20-25° мороза, местами 30°, днем 12-17° мороза.

На остальной территории ночью 17-22°, днем 6-11° мороза; в Крыму и на юге Одесской области ночью 10-15°, днем 3-8° мороза (на Южном побережье Крыма ночью 10°, днем 0-2° мороза), сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер северный с переходом в западных областях на юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области в среду температура ночью 17-22°, днем 6-11° мороза. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 8-10° мороза.