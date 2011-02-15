В Киеве кинолога посадили на 6 лет

Шевченковским районным судом Киева к 6 годам лишения свободы приговорен бывший младший инспектор-кинолог отдела режима и охраны Киевского следственного изолятора Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в г. Киеве и Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, осужденный в июле 2010 года за денежное вознаграждение передал заключенному особо опасное наркотическое средство, деньги, мобильный телефон и другие предметы, хранение которых запрещено лицам, содержащим в Киевском СИЗО.

Уголовное дело было возбуждено согласно ч.3 ст. 364, ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с приговором суда, осужденный также лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года и конфискована часть имущества, принадлежавшее ему на правах частной собственности.

Согласно ст. 54 Уголовного кодекса, осужденный лишен специального звания «прапорщик внутренней службы».