Симоненко предлагает нулевой вариант: вернуться в ”день дурака”

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает единственным выходом из политического кризиса возвращение «к нулевому варианту»: Президент отменяет указы о роспуске Верховной Рады, а она, в свою очередь, - принятые после 2 апреля решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам после завершения сегодняшнего заседания рабочей группы по подготовке досрочных выборов.

П.СИМОНЕНКО напомнил, что сегодня на заседании члены группы пытались найти политико-правовое решение относительно законов, принятых парламентом после 2 апреля. Он не соглашается с тем, что настоящие документы нужно переголосовывать.

Лидер КПУ раскритиковал оппозицию, которая, по его словам, пыталась склонить представителей коалиции отменить решения парламента, принятые после 2 апреля. «А я ставлю вопрос: есть история, есть конкретные действия, есть ответ Верховной Рады, есть напечатанные в газетах решения, есть решение ПАСЕ. А что, решения ПАСЕ будем просить отменить, исходя из того, что отменяются решения ВР?.. То есть, тема очень серьезная, и я предложил путь, который, по моему мнению, может решить эту проблему – рассматривать наши отношения как равных политических партнеров и, исходя из этого, понять, что мы принимали решения в ответ на тот указ, который издал Президент», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Учитывая это он предлагает вернуться к “нулевому варианту”. “Другого пути нет”, - убежден П.СИМОНЕНКО. Он считает, что к “нулевому варианту” можно прийти на основании решения Конституционного Суда.