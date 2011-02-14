Министр об Украине, США и нетрадиционном газе

Украина заинтересована в привлечении американских энергетических компаний к сотрудничеству в реализации проекта по строительству LNG-терминала.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сегодня в Вашингтоне, подводя итоги заседания украинско-американской Рабочей группы по вопросам энергетической безопасности, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля.

В своем выступлении министр высоко оценил успехи США в отрасли разведки и добычи газа из альтернативных источников и выразил надежду в активизации сотрудничества с американскими компаниями в этой сфере на территории Украины.

«Украинской стороной осуществляются меры по началу сотрудничества с транснациональными корпорациями относительно развития и производства нетрадиционного газа на территории Украины. Хотел бы подчеркнуть, что мы заинтересованы в налаживании сотрудничества в этой сфере с США», - отметил министр.

Ю.БОЙКО информировал американскую сторону о шагах украинского правительства в направлении диверсификации источников поступления в Украину природного газа, в частности относительно решения о строительстве LNG-терминала. Он выразил заинтересованность в привлечении американских компаний к его строительству.