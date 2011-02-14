В Горловке Донецкой области раскрыто жестокое убийство сотрудницы ломбарда, совершенное на прошлой неделе, 8 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что помощь правоохранителям оказала жительница города, которая позвонила на телефон доверия ГУМВД Донецкой области «Гражданская позиция».

Правоохранители напомнили, что разбойное нападение было совершено на ломбард «Эра», расположенный в одноэтажной пристройке к жилому дому по улице Жукова. Тело его 26-летней сотрудницы с колото-резаным ранением груди и следами удушения обнаружили около полудня. Из помещения ломбарда были похищены изделия из драгоценных металлов.

По словам начальника Горловского горуправления милиции Павла ПАНАСЮКА, на раскрытие данного преступления был задействован весь личный состав городской милиции, а также дополнительные силы из других подразделений. Кроме клиентов ломбарда, были отработаны более 6 тыс. лиц, проживающих на прилегающей территории, а также более 800 ранее судимых. Из их числа в круг подозреваемых попал некий местный житель, имеющий три судимости за кражи и грабёж, и звонок женщины на телефон доверия касался этого же человека. Таким образом, информация позвонившего свидетеля подтвердила предположения оперативников.

В результате подозреваемый был задержан прямо на железнодорожном вокзале сразу по прибытию его из Львова, куда он ездил с целью сбыта похищенного.

В настоящее время подозреваемому инкриминируется разбой (ст. 187 ч.3) и умышленное убийство, совершённое из корыстных побуждений (ст.115, ч.2). Максимальным наказанием за содеянное является пожизненное лишение свободы.

Правоохранители также сообщили, что женщине, проявившей сознательность и позвонившей по телефону доверия в милицию, за ценную информацию выплачено денежное вознаграждение, ранее обещанное за помощь в раскрытии данного преступления.