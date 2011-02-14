На Майдане на три дня поставили дерево

Сегодня, 14 февраля, на Майдане Незалежности в Киеве по случаю Дня Святого Валентина презентована инсталляция «Дерево любви».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как рассказал начальник Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта Владимир ФИЛИППОВ, проект «Дерева любви», высотой 4,5 метра, весом около 1,5 тонн, разработала и воплотила в жизнь творческая мастерская Сергея КАРАМЫШЕВА. Инсталляция изготовлена из метала, пластика и древесины.

По словам В.ФИЛИППОВА, с 14 до 17 февраля Майдан Незалежности превратится в место признания в любви, куда смогут прийти все киевляне и гости столицы, увидеть на ветвях «Дерева любви» самые искренние признания в любви. После 17 февраля инсталляцию переместят на Пейзажную аллею, неподалеку от Андреевского спуска.