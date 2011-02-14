Кабмин передал «Софию Киевскую» Минкульту

Кабинет министров решил передать комплекс исторических сооружений «София Киевская», который является частью Национального историко-архитектурного заповедника «Киево-Печерская лавра», в сферу управления Министерства культуры и туризма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

В то же время Министерству финансов поручено передать Минкульту соответствующие бюджетные назначения на содержание и развитие «Софии Киевской».

“Передача «Софии Киевской» в управление профильного министерства, которое имеет надлежащую научно-методическую базу и уполномочено представлять Украину в вопросах историко-культурного наследия в международных отношениях, должна способствовать развитию заповедника, проведению научно-исторических исследований и практически укрепить заповедный статус бесценного наследия княжеских времен”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ранее высказался за то, чтобы музеи и заповедники находились в сфере управления профильного министерства, которое должно обеспечить их сохранность и развитие.

До сего времени один из самых выдающихся памятников времен Киевской Руси, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находился в сфере управления Министерства региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.