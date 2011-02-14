Китай вышел на второе место по ВВП в мире

Китай занял второе место по валовому внутреннему продукту (ВВП) в мире, потеснив Японию.

Об этом стало известно после публикации данных по ВВП Японии за четвертый квартал 2010 года и за весь год, передает Би-Би-Си.

В конце года японский ВВП составил 5,474 трлн долларов, в то время как в Китае этот показатель приблизился к 5,8 трлн долларов.

Экономика Японии пострадала от снижения экспорта и потребительского спроса, а Китай продолжает переживать бум промышленного производства.

По мнению экспертов, в случае сохранения нынешних темпов роста, Китай опередит США примерно через десять лет.

Впрочем, по показателю ВВП на душу населения Япония по-прежнему далеко опережает Китай, в КНР этот показатель составляет около 4500 долларов, а в Японии – примерно 40 тысяч долларов.