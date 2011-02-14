Украина купит гречки у Китая

Украина планирует провести закупки сливочного масла в Беларуси и гречки — в Китае.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговки Вадим Копылов в интервью «Зеркалу недели. Украина».

„Есть договоренность с Беларусью о ввозе в ближайшие месяцы 15 тысяч тонн сливочного масла“, — сказал он.

„На самом деле мировой рынок продовольствия вызывает обеспокоенность: растут цены на пшеницу, белый сахар, сахар-сырец, другую продукцию. Дефицит просматривается и прогнозы таковы, что из года в год он может увеличиваться. На сегодняшний день это непростая сфера“, — отметил он.

„А в странах, которые находятся в состоянии перемен, в молодых странах, таких как Украина, приходится больше внимания уделять колебаниям как на внешнем рынке, так и у себя. И поводы постоянно находятся. Взять ту же гречку — цены на нее только в январе нынешнего года выросли в Украине на 21,3%. А всего с начала прошлого года — на 200%. Основная причина: мало посеяли в прошлом году“, — сообщил замминистра.

„Гречка является традиционно потребляемым продуктом в трех странах: России, Украине и Беларуси. Китай — еще один производитель гречки, на 90% кормовой. Договоренность с Китаем есть, сейчас ведутся переговоры, чтобы закупить продовольственную, качественную гречку. Хотя ее потребление в Украине — 2,9 килограмма в год на человека. То есть это не естькакой-то ключевой, жизненно важный продукт. Но — традиционный“, — сказал Копылов.