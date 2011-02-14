В ДТП на Полтавщине погибли двое детей

В Полтавской области на 173-м километре автодороги Киев-Харьков в воскресенье произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погибли двое детей и травмированы трое взрослых.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, вблизи села Ивановка Лубенского района водитель легковой машины "КИА" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с автобусом "Мицубиси".

В результате ДТП двое детей (мальчик и девочка), которые находились в салоне автомобиля "КИА", от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель легковушки и еще два его пассажира получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в Лубенскую районную больницу.

В автобусе находились 42 пассажира и 3 водителя. Пострадавших в нем нет.

Оба транспортных средства получили механические повреждения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции, которая тщательно изучает обстоятельства происшествия и выясняет причины ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).