30-летний мужчина умер из-за отказа «скорой» приехать

Прокуратура Петриковского района Днепропетровской области возбудила уголовное дело по факту непредоставления без уважительных причин помощи больному медицинским работником районной больницы, что привело к его смерти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

По поручению руководства области была создана рабочая группа по расследованию отмеченного инцидента. Установлено, что должностные лица коммунального учреждения здравоохранения Петриковской районной больницы в нарушение ст. 78 основ законодательства Украины по здравоохранению, не обеспечили своевременный выезд бригады скорой медицинской помощи по вызову в село Елизаветовка. Таким образом, не оказали своевременную и квалифицированную медицинскую помощь 30-летнему больному, в результате чего он умер.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Украины. По информации пресс-службы, главный врач Петриковской районной больницы и его заместитель отстранены от работы, а фельдшера, не выехавшего на вызов к больному, задержала милиция.