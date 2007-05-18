Украинцы меньше всех в Европе довольны своей жизнью - с чего бы это?

В Украине среди стран Европы - самый низкий уровень удовлетворенности граждан своей жизнью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений ГОЛОВАХА, презентуя исследовательский проект “Украина – Европа”.

"Сравнивая индекс жизненной удовлетворенности в Украине и странах ЕС, должны, к большому сожалению, констатировать, что по шкале от 0 до 10 оценка удовлетворенности жизнью в Украине является самой низкой в Европе - 4,4 балла. Более того, только в Украине эта оценка находится в отрицательной части шкалы (ниже 5 баллов), а это означает, что в Украине преобладают отрицательные оценки”, – сказал Е.ГОЛОВАХА.

По его словам, больше всего довольны жизнью граждане Дании (8,5 балла). “Ближе всех к украинцам по уровню удовлетворенности находятся словаки и венгры (5,7)”, - сообщил социолог.

Е.ГОЛОВАХА также обратил внимание на то, что аналогичное распределение оценок наблюдается также в ответах на вопрос «Если говорить в целом, насколько Вы счастливы?». По его словам, “меньше всего счастливыми в Европе опять-таки оказались украинцы - 5,6 балла и их соседи словаки - 6,2, а самыми счастливыми - датчане (8,3) и исландцы (8,5)”. В то же время, отметил социолог, “рассматривая эти неблагоприятные для Украины сравнительные оценки, остается утешаться лишь тем, что счастливых людей в Украине все равно немного больше, чем несчастливых (об этом свидетельствует средняя оценка, которая превышает 5 баллов)”.

Вместе с тем Е.ГОЛОВАХА отметил, что с оптимизмом можно воспринимать тот факт, что личная безопасность в Украине далеко не самая худшая в Европе. “Так, за последние 5 лет жертвами ограбления или физического насилия в Украине стали 18% граждан (или их родственников), тогда как в весьма благополучной Швеции - 27% (в Дании - 26%, во Франции - 27%, в Польше - 21%), самой безопасной является жизнь граждан в Австрии и Германии, где от ограблений и насилия за последние 5 лет пострадало только 10%”, - сообщил Е.ГОЛОВАХА.

В то же время социологи удивлены тем, что совсем другая картина зафиксирована в ответах на вопрос «Насколько безопасно Вы чувствуете себя, когда идете в сумерках по району, в котором живете?». “В полной безопасности чувствуют себя 46% датчан, 36% шведов и только 15% граждан Украины. Наверно, в странах ЕС случаи ограблений и насилия в большей степени характерны не для районов массового проживания граждан. В Украине безопасность выше в публичных местах, чем в «спальных районах», - резюмировал он.

Институт Социологии НАН Украины проводил социологическое исследование “Украина-Европа” в рамках общеевропейского мониторингового проекта “Европейское социальное исследование” (ESS), в котором принимали участие 24 государства ЕС и Украина (руководитель проекта – профессор Лондонского университета Роджер ДЖОВЕЛ).

В Украине опрос проводился в марте-апреле 2005 года с участием 2000 респондентов.