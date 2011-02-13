В Украине без света - 941 населенный пункт

Непогода натврила бед в 21-й области

В Украине вследствие ненастья обесточен 941 населенный пункт в 21 области. Как сообщает пресс-служба МЧС, 12 февраля вследствие неблагоприятных погодных условий (метели и гололедица, налипания мокрого снега, сильных порывов ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание населенных пунктов. В Николаевской области без электроснабжения остались 133 населенных пунктов, в Одесской – 103, Полтавской – 71, Винницкой – 64, Хмельницкой – 62, Тернопольской – 54, Киевской – 54, Херсонской – 48, Донецкой – 44, Кировоградской – 43, Черкасской – 43, Черниговской – 38, Днепропетровской – 35, в Крыму – 32, Житомирской – 29, Запорожской – 19, Черновицкой – 17, Львовской – 17, Ивано-Франковской – 15, Луганской – 14, Волынской –6.

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