Жара продержится по крайней мере до среды

В ближайшие дни в Украине будет жарко.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 19 мая в западных областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 16-21°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°. На остальной территории небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. На Закарпатье: местами кратковременные дожди, грозы; ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26° (в горах ночью 5-10°, днем 10-15°).

20-21 мая в Украине будет наблюдаться небольшая и переменная облачность. В Карпатах и областях Прикарпатья кратковременный дождь, гроза, местами град; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, 20 мая на востоке и западе 9-14°; днем 27-32°, на побережье морей и в западных областях 22-27°. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. На Закарпатье: кратковременный дождь, гроза; температура ночью 11-16°, днем 20 мая 22-27°, 21 мая 25-30° (в горах ночью 6-11° тепла, днем 14-19°).

22-23 мая на территории страны преимущественно без осадков, только 22 мая в Карпатах и областях Прикарпатья, а 23 мая в западных областях отдельные кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-18°, днем 26-32°, на побережье морей, а 23 мая и в западных областях 21-26°. На Закарпатье: отдельные кратковременные грозовые дожди; температура ночью 13-18°, днем 22 мая 25-30°, 23 мая 21-26° (в горах ночью 7-12°, днем 14-20°).

В Киеве и области 19 мая небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем около 30°; по области ночью 12-17°, днем 27-32°.

20-21 мая в столице и столичном регионе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

22-23 мая - преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.