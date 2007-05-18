У Ющенко свои планы на октябрь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в октябре в Киеве необходимо провести саммит Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил, выступая на Международном Инвестиционном форуме Киевской области, проходящем в Киеве.

Кроме того, по его мнению, через несколько месяцев Украина должна получиь членство во Всемирной торговой организации, после чего должна начать переговоры с Евросоюсом о формировании зоны свободной торговли.