На субботу синоптики обещают мокрый снег, метели

Завтра в Украине ожидается ухудшение погодных условий: снег и мокрый снег, метель, днем в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях местами сильный мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат и юге страны местами 25-30 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью на севере Левобережья и в восточных областях 6-11° мороза, днем в Крыму и в Одесской области 4-9° тепла).

В Киевской области в субботу ожидается снег и мокрый снег, метель, утром и днем усиление ветра 17-22 м/с. На дорогах гололедица. Температура на протяжении суток от 2° тепла до 3° мороза. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.