Банкиры согласились с НБУ

Ограничение досрочного снятия депозитов окажет позитивное влияние на кредитование экономики и стабильность финансовой системы. Об этом заявили глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир ЛАВРЕНЧУК и глава правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН, в комментариях, переданных УНИАН.

Как отмечается в сообщениях, В.ЛАВРЕНЧУК и Б.ТИМОНЬКИН поддержали инициативу НБУ об ограничении досрочной выдачи депозитов, вынесенную Нацбанком на общественное обсуждение.

По мнению Б.ТИМОНЬКИНА, Украина должна извлечь уроки из кризиса, в ходе которого стабильность финансовой системы страны оказалась под угрозой. Источником угрозы глава «Укрсоцбанка» считает массовое досрочное снятие депозитов. По его словам, ситуацию в 2008 году удалось стабилизировать лишь тогда, когда был введен мораторий на досрочное снятие вкладов. По словам Б.ТИМОНЬКИНА, «одновременный досрочный вывод 25% всех депозитов тремя процентами крупных вкладчиков сведет в ноль банковскую систему». Остальные же в результате коллапса могут не получить ничего.

Б.ТИМОНЬКИН также опроверг тезис, что запрет на досрочное изъятие депозитов нарушает права человека. Это «нарушение прав большинства меньшинством, которое успеет их (депозиты) забрать». В большинстве европейских стран, по словам банкира, у вкладчика нет возможности досрочно забрать депозит.

Поддерживает коллегу и глава правления «Райффайзен Банка Аваль».

Как сказал В.ЛАВРЕНЧУК, «я очень благодарен НБУ, который инициировал обсуждение этой темы». При этом банкир подчеркнул, что «видит позитивные сигналы в решениях, которые принимаются НБУ в последнее время». По словам В.ЛАВРЕНЧУКА для кредитования экономики «гривня должна быть долгосрочной. А долгосрочная гривня – это долгосрочные депозиты». «Очень хорошо, что НБУ инициировал эту открытую дискуссию, ведь общество сегодня хочет надежности», - подчеркнул Б.ЛАВРЕНЧУК. В результате этой дискуссии, по его мнению, необходимо будет менять законодательные нормы, предусматривающие безакцептное снятие депозита. Во всех европейских странах есть, как минимум, предупредительное письмо вкладчика – сроком от 7 дней до месяца. Кроме того, еще одним аргументом в пользу законодательных ограничений глава правления «Райффайзен Банка Аваль» считает особую социальную значимость депозита в Украине, поэтому «его нельзя регулировать только нормами двухстороннего договора».

Как сообщал УНИАН, 3 февраля с. г. Национальный банк Украины вынес на обсуждение норму о запрете досрочного изъятия срочных банковских депозитов.

«С целью урегулирования проблемы возврата банковских депозитов «по первому требованию», а именно – определения конкретных сроков выполнения банком своих обязательств возврата вклада и создания правовых условий для снижения рисков банка в случае досрочного расторжения срочного депозитного договора Национальным банком Украины с участием банковских ассоциаций прорабатываются соответствующие предложения», – говорится в сообщении НБУ.

На рассмотрение и обсуждение выносится вариант полного запрета досрочного снятия срочных вкладов. Предлагается разрешить возвращение вкладов исключительно в срок, определенный договором, или в случае наступления непредвиденных ситуаций, требующих от вкладчика срочных денежных расходов (оплата лечения, возмещение имущественного ущерба, обеспечение защиты в суде и т.п.).

Также на обсуждение выносится еще один вариант, согласно которому предлагается установить, что в случае обращения вкладчика с требованием о выдаче вклада до наступления срока, оговоренного договором срочного вклада, банк осуществляет выплату в срок до 30 дней с момента обращения.

Кроме того, НБУ предлагает установить норму, согласно которой «по договору вклада по требованию банк обязан выдать вклад в течение 3 рабочих дней с момента обращения вкладчика, кроме вкладов, сделанных юридическими лицами на иных условиях возврата, установленных договором».