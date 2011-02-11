Евро на межбанке катится вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9550/7,9580 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2715/0,2717, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7780/10,7845.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3548/1,3550 (четверг — 1,3646/1,3648).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.