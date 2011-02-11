В Крыму передают до 14 градусов мороза

В Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение на 11-13 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 11-13 февраля в горах Крыма ожидаются порывы ветра 25-30 м/с. Днем 12 февраля местами сильные осадки, 13 февраля - снижение температуры на 5-10 градусов. Днем 14-15 февраля ожидается последующее похолодание: в Крыму ночью температура воздуха снизится до 8-14 градусов мороза, днем до 2-8 мороза. На дорогах - гололедица.

Сегодня в Крыму прогнозируется западный ветер со скоростью 9-14 м/с, температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Проезд по дорогам Крыма обеспечен.