Сегодня во Львове открывается IV Праздник шоколада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в рамках праздника будут созданы шоколадный город и презентован самый длинный шоколадный торт.

В городе пройдет ярмарка шоколадных изделий, конкурсы и игры, состоится «конфетный шарикопад».

В этом году городской Праздник шоколада будет продолжаться с 11 по 14 февраля.

Торжественное открытие праздника состоится при участии всемирно известного тенора Робертино ЛОРЕТТИ.

На празднике будет работать импровизированная Шоколадная фабрика, где кондитеры будут демонстрировать процесс изготовления сладостей.

Праздник будет проводиться во Дворце искусств.