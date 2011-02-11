Религиевед: кандидатов на место Гузара много, но...

После ухода Гузара обязанности главы УГКЦ временно исполняет архиепископ львовский Игорь Возняк. Именно он в ближайшие два месяца созовет синод епископов Украинской греко-католической церкви, где и изберут нового верховного архиепископа.

По словам религиеведа Андрея Юраша, кандидатов на место Блаженнейшого Любомира много, но говорить о ком-то конкретного рано. «Мне кажется, велика вероятность того, что новый глава УГКЦ будет избран не из верхушки нынешнего епископата», – предположил он в комментарии для Радио Свобода. Андрей Юраш отмечает, что Любомиру за десятилетие его предстоятельства в УГКЦ удалось реализовать несколько очень важных дел. «Здесь речь идет и о непосредственно организационных шагах, как перенос центра в Киев, а также о налаживании структуры церкви. Но, с другой стороны, было еще одно очень важное решение: принятие Любомиром восточного идеологического вектора в ориентации УГКЦ и направление церковного развития к восточнохристианским источникам», – добавил он.