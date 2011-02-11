В Полтавской области 11 вакансий начальников милиции

В Полтавской области - 11 вакансий начальников горрайотделов милиции.

Об этом сообщил во время пресс-конференции начальник УМВД Полтавской области Александр РУДЯК.

По его словам, сейчас в УМВД в Полтавской области ищут достойные кандидатуры, которые могли бы возглавить городские и районные отделы милиции.

«По разным причинам, в том числе и из-за злоупотребления служебным положением, в системе милиции области на сегодня не хватает 11 руководителей горрайотделов. Люди, которые уволены с занимаемых должностей, просто не справились с поставленными задачами. Государство платит им заработную плату, поэтому они должны добросовестно выполнять свои обязанности», - сказал А.РУДЯК.

Он также отметил, что милиция не скрывает недостатков в своей работе и проблем с кадрами. А.РУДЯК подчеркнул, что информацию об «оборотнях в погонах» в УМВД не только не замалчивают, а наоборот - пытаются обнародовать первыми.