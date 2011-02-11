К Пасхе ликвидируют стихийные свалки

Ровненская облгосадминистрация призвала местные органы власти к празднику Пасхи ликвидировать стихийные свалки мусора в сельских населенных пунктах области.

Как передает корреспондент УНИАН, эта работа будет возложена на районные природоохранные фонды, к созданию которых призвал сельских и поселковых председателей первый заместитель председателя облгосадминистрации Анатолий ЮХИМЕНКО.

На сегодняшний день районный природоохранный фонд действует лишь Березновском районе области. За время его функционирования удалось завершить паспортизацию свалок, проводится инвентаризация стационарных источников загрязнения.

На необходимости создания районных природоохранных фондов А.ЮХИМЕНКО акцентировал внимание во время зонального совещания «Пути совершенствования работы органов местного самоуправления», которое состоялось при участии сельских председателей Березновского, Сарненского, Володимирецкого, Рокитновского Заречненского и Дубровицкого районов.