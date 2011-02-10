Студенты прочитали факс, разосланный из КГГА ректорам

Киевская городская государственная администрация требует от ректоров высших учебных заведений Киева обеспечить присутствие студентов на встрече с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном студенческом союзе.

Студенты проинформировали, что в факсограмме, полученной сегодня руководителями высших учебных заведений столицы, говорится: “Просим обеспечить участие 10 лидеров студенческого самоуправления для встречи с главой Киевской городской государственной администрации”. Встреча должна состояться 11 февраля с 9:30 до 10:30, когда студенты на занятиях, сообщили в Национальном студенческом союзе.

“Вынуждая ректоров университетов срывать учебный процесс, у ПОПОВА прямо нарушают действующее законодательство. Такая практика была привычным явлением во времена КУЧМЫ, и сейчас вновь возвращается”, - отметил первый вице-президент Национального студенческого союза Григорий КУЗЬМИН и заверил, что “хотя в Киевской городской государственной администрации рассматривают студентов как стадо, поскольку просят “обеспечить” их с сопровождающим лицом в определенном количестве, студенты всегда будут иметь свою позицию и дадут соответствующую оценку действиям КГГА”.