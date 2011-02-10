Суд снова оставил под стражей экс-мэра Каменец-Подольского

Дунаевецкий городской суд отказал Каменец-Подольскому городскому совету, который обратился с ходатайством об изменении меры пресечения для бывших городского головы Анатолия НЕСТЕРУКА и управляющего делами Николая НЕЧАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, судья объяснил отказ тяжестью совершенного преступления.

“На данное время у суда отсутствуют доказательства, которые свидетельствовали бы о том, что в ранее избранной мере пресечения взятия под стражу отпала необходимость. А поэтому, учитывая обстоятельства, тяжесть преступлений, в которых обвиняются подсудимые, и то, что находясь на свободе, они могут препятствовать установлению истины, суд приходит к выводу, что мера пресечения подсудимым – взятие под стражу – отвечает закону. Удовлетворению ходатайства не подлежит”, - говорится в решении суда.

Кроме того, судья приступил к государственному обвинению и начал зачитывать обвинительный приговор. Из 132 страниц пока прочитано лишь 15.

Как сообщал УНИАН, Дунаевецкий городской суд 25 января с.г. отказал 27-ми общественным и религиозным организациям взять на поруки экс-мэра Каменец-Подольского Анатолия НЕСТЕРУКА. Мотивом для отказа изменить меру пресечения стало то, что бывший чиновник подозреваются в совершении тяжкого преступления.

Справка УНИАН. Бывший городской голова Каменец-Подольского А.НЕСТЕРУК и экс-управляющий делами горисполкома Н.НЕЧАЙ обвиняются в вымогательстве у частного предпринимателя 300 тысяч гривен (110 из которых они получили) за предоставление в аренду 1,5 гектара земельного участка.

Оба находятся под стражей с сентября прошлого года.