Откроется Международный Инвестиционный форум Киевской области

10-00 - Состоится торжественное открытие Международного Инвестиционного форума Киевской области „Стратегия Киевской области: Партнерство. Инвестиции. Развитие.”Мероприятие состоится при поддержке МИД Украины. В работе Форума примут участие министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк, генеральный секретарь Ассамблеи Европейских Регионов (Франция) Клаус Клипп, председатель КОГА Вера Ульянченко (Дворец искусств „Украинский дом”, ул.. Крещатик, 2). Регистрация представителей СМИ в 9-00;

12-30 - пресс-конференция для СМИ (пресс-центре „Украинское время”, ул.. Крещатик, 2, 2-й этаж);

14-30 - заседание секций (там же);

17-30 - подписание Соглашений и Протоколов о намерениях о сотрудничестве Киевской области с инвесторами (там же);

18-00 - официальный прием руководства Киевской области.

Нужна аккредитация. Телефон: 286-80-23.