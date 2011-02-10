В Днепродзержинске в мусорном баке нашли тело 11-летней девочки

Сегодня в Днепродзержинске около 8.00 в мусорном баке было найдено тело 11-летней девочки с предварительными признаками изнасилования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Днепропетровске заместитель начальника ГУ МВД в Днепропетровской области Валерий МАЗАН.

По его словам, на месте происшествия работают оперативники. Установлены два подозреваемых.

По предварительным данным, девочка вчера вышла из дома в магазин и не вернулась.