В киевской милиции умер задержанный

Вчера в Святошинском районном отделе милиции Киева умер 48-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении убийства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 9 февраля по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в одном из домов в Святошинском районе на лестнице между этажами обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Погибшим оказался 49-летний киевлянин.

По данным ДСО, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Началась отработка. Розыскная собака привела правоохранителей к одной из квартир дома, к которой также вели следы крови.

Соседом погибшего оказался 48-летний мужчина, который на то время находился в своей квартире. Работники милиции изъяли в его квартире нож со следами крови и личные вещи, на которых также была кровь. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, и практически не понимал, что происходит.

Подозреваемый был доставлен в райотдел милиции. Отрезвев, мужчина начал осознавать случившееся. В какой-то момент ему стало плохо. Работники милиции вызвали карету скорой помощи, и мужчине была оказана неотложная медицинская помощь. "Но сердце подозреваемого не выдержало, и он умер прямо в райотделе. По этому факту назначено и проводится служебное расследование", - отметили в МВД.