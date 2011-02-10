Экс-спикера Крыма Гриценко оставили за решеткой

Апелляционный суд Крыма отклонил просьбу адвоката обвиняемого в незаконных операциях с почти 5 тыс. гектаров земли экс-спикера Верховной рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО об изменении его подзащитному меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, инстанция оставила без изменения решение Центрального райсуда Симферополя, который 27 января избрал А.ГРИЦЕНКО меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры о том, что обвиняемый может помешать установлению истины в его уголовном деле и скрыться от следствия. По данным правоохранителей, у экс-спикера Крыма есть недвижимость за границей, а также дипломатический паспорт.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма 21 января возбудила против А.ГРИЦЕНКО дело по статье «превышение власти или служебных полномочий». Он подозревается в причастности к незаконной передаче коммерческим структурам земли военного совхоза «Азовский» во времена его работы председателем Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы), что причинило государству 23 млн. грн. ущерба. Милиция задержала А.ГРИЦЕНКО 24 января в Симферополе, через три дня суд постановил арестовать его.

Прокуратура 28 января возбудила еще одно дело против А.ГРИЦЕНКО по той же статье Уголовного кодекса по подозрению в передаче в аренду санатория «Россия» в Ялте по заниженной арендной ставке без вынесения вопроса на рассмотрение крымского парламента, что причинило государству 200 тыс. грн. ущерба.

Политик занимал должность спикера ВР Крыма дважды, в том числе - с мая 2006 по март 2010 года.