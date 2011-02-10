Поезд Киев-Брест переехал двух человек

Вчера в 20 часов 20 минут у поселка Майское Овручского района Житомирской области поезд сообщением "Киев-Брест" смертельно травмировал двух человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

Он допустил, что "вероятно, люди попали под поезд из-за собственной неосторожности, поскольку, по данным МЧС, они были "под мухой" и вели себя несколько неадекватно". С.УЛАНОВ уточнил, что погибшими оказались 37-летняя женщина и ее 30-летний сожитель.

"Обстоятельства трагедии в настоящее время выясняют правоохранители, однако наверняка можно сказать, что люди переходили железнодорожные пути и женщина упала. Мужчина безуспешно пытался оттянуть ее с путей руками и с помощью железного прута, однако они оба попали под поезд", - сказал С.УЛАНОВ.

