В Луцке избита шеф-редактор местного телеканала

В Луцке возбуждено уголовное дело по факту избиения шеф-редактора местного телеканала.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, потерпевшая, работающая шеф-редактором на местном телеканале, обратилась за помощью к медикам центральной городской больницы, а уже дежурная медсестра сообщила о происшествии в дежурную часть Луцкого ГО УМВД Украины в Волынской области.

Правоохранители допускают, что инцидент не связан с профессиональной деятельностью журналистки, скорее всего, это было личное дело.

Злоумышленника оперативно задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 122 Уголовного кодексе Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение).

Следствие продолжается, поэтому деталей не разглашают.