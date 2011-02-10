Украинцы в лидерах среди желающих эмигрировать в США. После Бангладеш они наиболее активно в мире регистрируются на розыгрыш миграционной лотереи Green Card.

Активности украинцев уступают и россияне, сообщает “Немецкая волна”.

По итогам розыгрыша предыдущей миграционной лотереи (DV-2011), 6 тысяч украинцев получили возможность выехать на проживание в США. На последний розыгрыш, результаты которого еще неизвестны, подали аппликации 1,7% населения Украины.

В соответствии со статистикой, обнародованной Посольством США в Украине, Нигерия, Бангладеш, Гана и Украина получили наибольшее количество "зеленых карт" по итогам лотереи 2011 года. Из постсоветских стран активное участие в лотерее принимают также узбеки, а вот россияне несколько пассивнее, они получили 2,4 тысяч миграционных виз.

Активность украинцев к выезду можно объяснить двумя причинами: ростом миграционных процессов в мире и неудовлетворенностью уровнем жизни в Украине, отметил в интервью “Немецкой волне”, председатель комиссии УГКЦ по вопросам мигрантов Григорий СЕЛЕЩУК. 2%, которые подали заявки в миграционную службу США, - это та активная прослойка украинцев, которые ищут пути выезда в мир, отмечает эксперт.

Хотя, заверяет он, желающих покинуть Украину значительно больше. "Если сравнивать украинскую миграцию в Европу и Америку, то Америка является более привлекательной. Америка имеет долгие традиции страны эмигрантов, она более открытая и либеральная в законодательстве, чем Европа", - отмечает Г.СЕЛЕЩУК.

Европейская "голубая карта" не может конкурировать с американской "зеленой картой". Несмотря на это, Европа остается основным центром миграции для украинцев. По неофициальным подсчетам, в США полмиллиона украинцев, а в странах Европы - около 2 миллионов, приводит данные эксперт.

В то же время его не удивляет, что россияне менее активны к выезду, чем украинцы. Они не уезжают, объясняет Г.СЕЛЕЩУК, потому что Россия стала более закрытой, хотя еще несколько лет назад российских мигрантов было значительно больше. "Сейчас в России формируется новый миф, в котором пропагандируется могущество государства. Наподобие того, что в России жить лучше всего и что здесь нужно оставаться. Это направлено на закрытие границ. Такая пропаганда раздается в СМИ", - отмечает эксперт.