Миллионы гривен растаяли вместе с сосульками

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц ООО, которые присвоили 3,4 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН.

По его словам, следователи областной прокуратуры в ходе наблюдательной проверки обнаружили, что одно из харьковских предприятий заключило соглашение, согласно которому обязалось удалить сосульки и обледенение на крышах жилых домов города Харькова, но, получив деньги, фактически работы не выполнило.

«Там фигурирует сумма 3,4 млн. грн. Заключалось соглашение с одной из харьковских фирм, это общество с ограниченной ответственностью, которое должно было выполнить эти работы. Они потом перезаключили соглашение с одесской фирмой, перечислили туда деньги. На стадии доследственной проверки проверяющие пришли к выводу, что хотя сумма была перечислена, но работы эти не выполнялись. Приходим к выводу, что эти деньги были присвоены», - сказал Г.ТЮРИН.

Заместитель прокурора области Александр КИРИЛЮК сообщил журналистам, что заказчиком работ было коммунально-строительное предприятие Коминтерновского района Харькова, которое подчинено Департаменту жилищного строительства Харьковского городского совета. Соглашение заключалось с харьковским ООО «4В», которое в свою очередь перезаключило соглашение с одесским ООО «Содружество «Кентавр».

А.КИРИЛЮК отметил, что учредители одесского ООО «Содружество «Кентавр» проживают в Харькове.

Он сообщил, что следствие началось именно с этих предприятий, но не исключил возможность того, что будут выявлены и другие участники подобных сделок.

«Пока мы расследуем только в этой части, дальше, возможно, мы выйдем на другие. Мы начали с этого предприятия», - сказал А.КИРИЛЮК.

По указанному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело.