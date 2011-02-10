Создан Оргкомитет по 100-летию академика Янгеля

08:02, 10 февраля 2011
Общество
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Его возглавит глава космического агентства

Кабинет министров Украины создал Организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения выдающегося конструктора ракетно-космической техники, дважды Героя социалистического труда, академика Михаила Янгеля.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение было принято на заседание правительства 9 февраля.

100-летие со дня рождения М.Янгеля будет отмечаться 25 октября 2011 года.

Документом утвержден должностной состав Оргкомитета, председателем комитета избран руководитель Государственного космического агентства Юрий АЛЕКСЕЕВ.

Кроме того, согласно распоряжению, Оргкомитет должен разработать и подать в месячный срок на рассмотрение правительства проект плана мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения М.Янгеля.

 

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