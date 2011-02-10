Украина занимает 3-6 места среди экспортеров зерновых

Украина в текущем году занимает 3-е место (16,7% мирового рынка) по объемам экспорта ячменя, 4-е место (6%) по экспорту кукурузы и 6-е (5,4%) – по объемам экспорта пшеницы, несмотря на вынужденное из-за прошлогодней засухи квотирование экспорта зерна.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

Как отмечается в сообщении, в сложных погодных условиях 2010 года аграриям Украины удалось собрать 39,2 млн. тонн зерна, из которых 16,8 млн. – пшеница, 11,9 млн. – кукуруза и 8,5 млн. тонн – ячмень.