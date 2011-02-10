Украина передала Венгрии председательство в батальоне "Тиса"

Украина передала Венгрии председательство в многонациональном инженерном батальоне “Тиса”, в состав которого также входят военные подразделения Словакии и Румынии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, сегодня в Киеве состоялась торжественная церемония передачи полномочий на председательство в многонациональном проекте “Тиса” от украинской к венгерской стороне.

”Многонациональный проект “Тиса” предоставляет возможность инженерным подразделениям стран-участниц отрабатывать вопросы общего реагирования на чрезвычайные происшествия природного характера, которые могут возникнуть в бассейне реки Тиса. В рамках проекта наши Вооруженные Силы повышают уровень взаимосовместимости, общей готовности относительно реагирования на природные катаклизмы”, – заявил во время церемонии заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь КАБАНЕНКО.

Он также отметил, что этот проект работает на укрепление взаимного доверия, понимания между странами-участницами, региональной и европейской безопасности.

В свою очередь заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Венгерской Республики генерал-майор Золтан ОРОСЗ, который также принял участие в мероприятии, заверил, что его страна будет и в дальнейшем поддерживать проект “Тиса”.

”В 2011 году сложилась особая ситуация: Венгрия председательствует в Европейском Союзе. И мы бы хотели использовать эту ситуацию для того, чтобы презентовать батальон “Тиса” европейскому сообществу”, - отметил он.

*** Создание многонационального инженерного подразделения “Тиса” было инициировано украинской стороной в декабре 1998 года с целью оперативного реагирования военных соседних государств на угрозы наводнений, а также квалифицированной, высокопрофессиональной борьбы с последствиями стихийных бедствий, которые постоянно угрожают странам Карпатского региона.

15 ноября 2002 года в Будапеште состоялась торжественная церемония подписания начальниками генеральных штабов Венгерской армии, Армии Румынии, Вооруженных сил Словацкой Республики и Вооруженных сил Украины Технического соглашения об имплементации межправительственного соглашения о создании многонационального инженерного батальона “Тиса”.