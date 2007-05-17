Председателя Ровенского облсовета избили в ночном клубе

Председателя Ровенского обласного совета Александра ДАНИЛЬЧУКА во время инцидента в ночном клубе «Лагуна» избили четверо неизвестных. А.ДАНИЛЬЧУКУ была оказана медицинская помощь, а на следующий день он написал заявление в милицию с просьбой найти и наказать напавших.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре УМВД Украины в области, по факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 296 ч.2 Уголовного кодекса Украины (хулиганство и грубое нарушение общественного порядка).

Однако, как сообщили в пресс-центре УМВД Украины в области, подозреваемых в совершении этого преступления еще не нашли, хотя их личности установлены. В частности, выявлено, что один из молодчиков уже отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии на территории области.

Из неофициальных источников стало известно о том, что в тот вечер, 9 мая (после приезда в Ровно председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА и председателя сената Чешской Республики Пршемысла СОБОТКИ) А.ДАНИЛЬЧУК был в «Лагуне» вместе с и. о. городского председателя Ровно Юрием ТОРГУНОМ. Конфликт с группой молодчиков возник из-за того, что председатель облсовета заступился за парня, которого оскорбили.