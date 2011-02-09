Милиционер обеспечивал прикрытие нарколаборатории

В Луганской области прекращена преступная деятельность группы граждан, которые занималась изготовлением и сбытом марихуаны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в ходе расследования уголовного дела был разоблачен работник ОБНОН одного из горотделов области. Он за денежное вознаграждение обеспечивал прикрытие преступной деятельности трех местных жителей, которые организовали подпольную лабораторию по выращиванию и изготовлению марихуаны (каннабиса). В последующем злоумышленники сбывали зелье наркозависимым гражданам.

Работник милиции уволен из органов внутренних дел. Такое же решение принято руководством УМВД в Луганской области относительно непосредственного и прямого его руководителей.

В отношении бывшего милиционера возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Работник милиции задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, ведется следствие.