Второй указ Ющенко будет судить коммунистка Маркуш

Судья Конституционного Суда Мария МАРКУШ назначенная судьей-докладчиком по делу о конституционности второго указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Как сообщает " Украинская правда ", об этом свидетельствует письмо за подписью М.МАРКУШ, которое имеет в своем распоряжении Интернет-издание. На сайте размещено фото этого письма.

Письмо направленно Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой дать правовую позицию относительно вопросов, изложенных в представлении 160 депутатов. Также в письме содержится просьба предоставить протоколы о проведении консультаций Президента с председателем Верховной Рады, его заместителями и лидерами фракций.

Письмо подписано М.МАРКУШ, и в нем отмечается, что она является судьей-докладчиком по делу.

Ранее сообщалось, что МАРКУШ является судьей-докладчиком по этому делу, однако пресс-служба Конституционного Суда не подтверждала эту информацию. Письмо датировано 14 мая.

Только что УНИАН в пресс-службе КС подтвердили информацию о назначении М.МАРКУШ судьей-докладчиком по делу по предоставлению 160 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначения внеочередных выборов" от 26 апреля в 2007 г. № 355.

М.МАРКУШ избрана судьей КС 4 августа 2006 года по квоте Верховной Рады. Была народным депутатом ІV созыва (фракция КПУ).