Под Киевом будут собирать автомобили Citroen
Объем инвестиций - около 100 млн. долл.
Киевская областная государственная администрация определила земельный участок под строительство компанией PSA Peugeot Citroen (Франция) завода по сборке автомобилей.
Об этом сообщила председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
По ее словам, ориентировочный объем инвестиций Citroen в этот проект может составить около 100 млн. долл.
"Их предложения - 2008 год. Начало строительства - 2007 год, и для того, чтобы не сдерживать строительство, мы определили тот земельный участок в Броварском районе", - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.
Справка УНИАН. Официальным импортером автомобилей Citroen в Украине является компания «Франсавто». «Франсавто» входит в состав корпорации «АИС», у которой уже есть опыт создания автосборочного предприятия - ООО "Кременчугский автосборочный завод".
Автомобильная компания Citroen c 1974 года входит в концерн PSA Peugeot Citroen, который в 2006 году произвел 2,3 млн. автомобилей. PSA включает в себя 16 заводов, 12 из которых размещены в Европе (6 - во Франции). Ближайшие к Украине производства PSA - в Чехии (совместно с Toyota) и Словакии.