На Волыни уже «плавают» 102 населенных пункта

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА считает некритической ситуацию с подтоплениями в трех районах Волынской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, об этом он заявил вчера во время посещения региона.

Министр осмотрел подтопленные территории Любешевского, Камень-Каширского и Ратновского районов и провел совещание по вопросу подведения итогов функционирования территориальной подсистемы гражданской защиты Волынской области за 2010 год и совместное с областной государственной администрацией заседание межведомственной рабочей группы Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В.БАЛОГА удовлетворительно оценил противопаводковые мероприятия, проведенные в регионе работниками управления МЧС и облгосадминистрации.

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Василий СТАШУК отметил, что в Волынской области необходимо заменить системы водоотвода. "Системам водоотвода в регионе более чем полсотни лет. Их необходимо заменить. Для этого нам нужна полная и четкая информация об их реальном состоянии. Эту работу должны провести председатели районов, ведь никто лучше их не знает полной картины", - сказал он.

В настоящее время в Волынской области подтоплено свыше 190 тыс. га земли, 102 населенных пункта. Наихудшая ситуация в долинах рек Стоход и Припять в Любешевском, Камень-Каширском и Ратновском районах.