Народ на Майдане опять будет потеть без Януковича

14:57, 17 мая 2007
Общество
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В митинге участвуют около 20 тысяч человек

Вадим Колесниченко
Лидеры Партии регионов, Коммунистической и Социалистической партий Украины не планируют принимать участие в митинге в поддержку коалиции, который проходит на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, на данное время в митинге принимают участие около 20 тыс. человек.

Депутат также напомнил, что митинг сторонников коалиции проходит в поддержку второго этапа политической реформы (относительно местного самоуправления).

 

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