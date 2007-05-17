Народ на Майдане опять будет потеть без Януковича
14:57, 17 мая 2007Общество
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В митинге участвуют около 20 тысяч человек
|Вадим Колесниченко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.
По его словам, на данное время в митинге принимают участие около 20 тыс. человек.
Депутат также напомнил, что митинг сторонников коалиции проходит в поддержку второго этапа политической реформы (относительно местного самоуправления).
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