Народ на Майдане опять будет потеть без Януковича

Лидеры Партии регионов, Коммунистической и Социалистической партий Украины не планируют принимать участие в митинге в поддержку коалиции, который проходит на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, на данное время в митинге принимают участие около 20 тыс. человек.

Депутат также напомнил, что митинг сторонников коалиции проходит в поддержку второго этапа политической реформы (относительно местного самоуправления).