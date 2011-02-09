Забастовка перевозчиков в Тернополе ничего не изменит?

Власти Тернополя заверяют, что забастовка частных перевозчиков 8 февраля не повлияла на транспортное обслуживание жителей города.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского управления транспорта Игорь МЕДЫНСКИЙ, после того как часть перевозчиков не вывела на маршруты свои автобусы, в рейсы вышли резервные автобусы.

«Если перевозчики не будут ездить и завтра (9 февраля), то мы снова воспользуемся резервной техникой», – сказал И.МЕДЫНСКИЙ.

По его данным, сегодня на маршруты не выехало 50 автобусов, а не 70, как утверждали представители «Союза перевозчиков и владельцев автобусов Тернопольской области».

«Я лично проехался, посчитал все автобусы, которые простаивали на дорогах, и записал номера. Владельцы этих автобусов будут писать объяснительные, поскольку имеет место невыполнение условий договора об осуществлении пассажирских перевозок в городе», – отметил начальник управления транспорта.

По словам И.МЕДЫНСКОГО, если на работу перевозчика уже были две жалобы в течение месяца, то третий инцидент дает право горсовету расторгнуть с ним соглашение.

«Такие прецеденты уже были в 2007 и 2008 году, когда было расторгнуты 5 или 6 соглашений, из-за того, что водители систематически курили в салоне, грубили пассажирам, не брали льготников, несвоевременно выезжали на маршруты», – сообщил он

И.МЕДЫНСКИЙ также дал понять, что городской совет не планирует менять условия конкурса для перевозчиков, как того требует «Союз перевозчиков и владельцев автобусов Тернопольской области».

«Один из объектов мы специально укрупнили, чтобы потом была возможность с кого-то одного спрашивать за качество услуг. И перевозчикам остается объединиться. Мы не требуем объединяться на базе коммунального предприятия, это неправда. Просто предлагали, что если вы не в состоянии объединиться между собой, то это можно сделать, в частности и на базе КП «Горавтотранс», – сказал И.МЕДЫНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Тернополе треть автобусов, которая принадлежит частным перевозчикам, не вышла на маршруты в связи с акцией протеста. Перевозчики таким образом пытаются привлечь внимание к неравным, как они утверждают, условиям конкурса на обслуживание маршрутов в Тернополе, который состоится 28 февраля. Председатель «Союза перевозчиков и владельцев автобусов Тернопольской области» Сергей НАМАКА подчеркнул, что один из семи объектов конкурса включает самые выгодные маршруты, при этом для того чтобы претендовать на этот объект, городской совет требует от перевозчика иметь 96 автобусов. В то же время автопарки местных перевозчиков не превышают 15 автобусов.

Перевозчики также утверждают, что руководство управления транспорта заставляет их предоставить свои автобусы в аренду КП «Горавтотранс» на невыгодных условиях.