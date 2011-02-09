Главный нарколог: я лечил многих чемпионов мира

Отношения в семье являются основным фактором, который влияет на употребление ребенком наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил главный нарколог Министерства здравоохранения Украины Анатолий ВИЕВСКИЙ.

“Основная тема, которой абсолютно не хочет касаться наше общество, это то, что на 70% наркологические проблемы зависят от состояния семейных отношений. Это основной фактор, влияющий на то, начнет ли употреблять ваш ребенок наркотики”, – отметил А.ВИЕВСКИЙ.

В то же время он высказал убеждение, что внешкольная занятость детей не может решить проблему наркомании.

“Ребенок же не может 24 часа находиться в секции, занимаясь спортом. Он в любом случае имеет свое свободное время. Я, как врач-нарколог, лечил немало чемпионов мира, спортсменов от наркотической зависимости. Их абсолютно не спас спорт”, – сказал А.ВИЕВСКИЙ.

Кроме того, по его словам, нельзя приуменьшать значение “тех факторов, которые действительно влияют на развитие алкогольной зависимости”.