Симоненко потирает руки: до завтра успеть нереально
14:43, 17 мая 2007Общество
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Рабочая группа ушла на перерыв
Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО прогнозирует, что за два дня рабочая группа не сможет наработать необходимый пакет документов для проведения внеочередных выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер КПУ сообщил в перерыве заседание рабочей группы.
Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли рабочая группа закончить наработку документов на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дней, П.СИМОНЕНКО ответил: «Нет, не реально, поскольку там еще есть очень серьезные дискуссии».
Он также добавил, что лишь на основании того, что Президент издал соответствующий указ о проведении досрочных выборов, их провести будет невозможно.
Сейчас рабочая группа объявила перерыв до 16 час.
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