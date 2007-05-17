Гоша Куценко женится (фото невесты)

20 мая знаменитому актеру, телеведущему и певцу Гоше Куценко исполняется 40 лет.

В одном из недавних интервью Куценко рассказал, какой он донжуан, охотник на женщин и что не собирается связывать себя узами законного брака. "В выходные по его приглашению мы посетили сольный концерт Куценко (актер выступает с группой Anatomy of Soul) в столичном арт-клубе "Дуэты", - пишет "Комсомолка".- И , зайдя к Гоше в гримерку, решили уточнить, почему же все-таки к 40 годам он так и не женился, задав сакраментальный вопрос: мол, может, вы боитесь женщин?

Каково же было наше удивление, когда Гоша на такое предположение вдруг обиделся и заявил:

- Я вам сейчас скажу то, что еще не говорил журналистам: я женюсь! Это правда! Пора".