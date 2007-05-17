Гоша Куценко женится (фото невесты)
12:55, 17 мая 2007Общество
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20 мая актеру - 40 лет
|Гоша и Ирина вместе уже пять лет
В одном из недавних интервью Куценко рассказал, какой он донжуан, охотник на женщин и что не собирается связывать себя узами законного брака. "В выходные по его приглашению мы посетили сольный концерт Куценко (актер выступает с группой Anatomy of Soul) в столичном арт-клубе "Дуэты", - пишет "Комсомолка".- И , зайдя к Гоше в гримерку, решили уточнить, почему же все-таки к 40 годам он так и не женился, задав сакраментальный вопрос: мол, может, вы боитесь женщин?
Каково же было наше удивление, когда Гоша на такое предположение вдруг обиделся и заявил:
- Я вам сейчас скажу то, что еще не говорил журналистам: я женюсь! Это правда! Пора".
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