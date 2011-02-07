Воспитательницу детсада суд оштрафовал на 850 грн.

В Кировоградской области Гайворонский районный суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 850 грн. воспитательнице детсада, которая признана виновной в травмировании ребенка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Уголовное дело в отношении воспитательницы детсада было возбуждено в сентябре 2010 года по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины.

Как объяснили в прокуратуре, во время прогулки на территории детсада девочка залезла на железное сооружение, с которого упала и получила перелом плечевой кости. Медики квалифицировали травму как средней степени тяжести. Воспитательнице инкриминировали ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, поскольку она не уследила за ребенком.