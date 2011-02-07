Водитель-наркоман сбил двух милиционеров

Сотрудники милиции разыскивают употребляющего наркотики водителя легкового автомобиля, который в Керчи совершил наезд на двух сотрудников МВД и скрылся с места происшествия.

Один из пострадавших милиционеров госпитализирован, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД в Крыму.

«Сотрудники Керченского горуправления милиции 5 февраля обратили внимание на припаркованный автомобиль ВАЗ-2108. Правоохранители узнали человека, находившегося за рулем. Им оказался гражданин, который ранее привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии наркотического опьянения», - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники милиции представились и предъявили служебные удостоверения. Водитель, выбросив из машины сверток со шприцом с жидкостью, похожей на опий, сдал назад, сбил открытой дверью автомобиля сотрудников правоохранительных органов и уехал.

Содержимое шприца направлено на экспертизу.