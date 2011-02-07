Синоптики обещают снег с дождем всей Украине

Ночью 8 февраля по всей территории Украины, кроме западных областей, а днем на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах восточной части кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, в Прикарпатье и Одесской области до 12°, в восточной части 0-4° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

В Киеве и области ночью и утром пройдет небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 3 мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла. По г. Киеву температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.